La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima logró la detención preliminar judicial de siete efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) presuntamente integrantes de la red criminal denominada “Los Oropeza”, investigados por la apropiación y venta de un lingote de oro ocurrida en mayo de 2023.

Según informó el Ministerio Público, la medida se ejecutó en cumplimiento de una resolución judicial que dispuso el allanamiento y descerraje de 13 inmuebles, así como el registro personal y domiciliario de los implicados, con el objetivo de incautar bienes, documentos y equipos electrónicos vinculados a la investigación.

Viviendas y dependencias policiales intervenidas

Entre los inmuebles intervenidos se encuentran las viviendas del coronel PNP Rafael Morón Díaz, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen en San Juan de Lurigancho, ubicada en el distrito de La Molina, y del capitán PNP Jorge Mauricio Benítez Gutiérrez, en San Juan de Lurigancho.

El operativo también incluyó diligencias en instalaciones policiales como la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Brigada Especial contra la Criminalidad (Brecc), ambas en San Juan de Lurigancho.

Las autoridades informaron que las acciones se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos de Lima y algunas provincias, como parte de una intervención coordinada.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía anticorrupción de Lima (Segundo Despacho) logró la detención preliminar judicial de siete policías que integrarían la red 'Los Oropeza', investigados por la apropiación y venta de un lingote de oro en mayo de 2023. pic.twitter.com/sSROgT3l4C — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2026

Delitos investigados y valorización del lingote

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los detenidos estarían involucrados en delitos contra la administración pública, entre ellos:

Peculado doloso por apropiación agravado

Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial

Enriquecimiento ilícito

Lavado de activos en agravio del Estado

Las investigaciones señalan que los agentes habrían participado en la sustracción y posterior comercialización de un lingote de oro valorizado en aproximadamente S/ 1.2 millones.

Asimismo, uno de los oficiales intervenidos ya era investigado por presuntamente intentar ocultar evidencia y ofrecer dinero a otros implicados, con el fin de evitar ser vinculado al caso.

Levantamiento del secreto de comunicaciones

Como parte de las diligencias judiciales, se dispuso también el levantamiento del secreto de las comunicaciones de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos incautados durante el operativo.

El Ministerio Público indicó que estas acciones forman parte de una investigación más amplia contra la presunta red de corrupción policial, la cual habría operado bajo distintas modalidades ilícitas.

Las diligencias continúan con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de los intervenidos y establecer la posible participación de otros involucrados en los hechos.