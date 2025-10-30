El Ministerio Público pidió nueve meses de prisión preventiva para Carlos Gutiérrez, acusado de asesinar a una madre y su hija tras apuñalarlas para robarles sus teléfonos celulares en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La Fiscalía formuló el mismo pedido contra un adolescente de 16 años, señalado como el cómplice de Gutiérrez en el doble homicidio.

Según informó la institución, ambos investigados afrontan cargos por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en perjuicio de Diana Portella (53) y Litzy Espinoza (30), madre e hija que perdieron la vida tras ser atacadas con un arma blanca en el jirón Los Ébanos, del mencionado distrito.

Dicho caso está a cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho–Zona Baja, dirigido por la fiscal provincial Milena Morales Rondinelli.

Asimismo, la Fiscalía también solicitó prisión preventiva para Deibi Poma (26), procesado por el delito de receptación agravada, al haber sido encontrado en posesión de los teléfonos celulares robados a las víctimas antes de sus decesos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicitó prisión preventiva por nueve meses para Carlos Gutiérrez (18) y un menor 16 años de edad, investigados por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Diana Portella y Litzy Espinoza, madre e hija que fallecieron luego de ser… pic.twitter.com/qjyBJiv9fk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 30, 2025

El doble homicidio se registró la madrugada del jueves 23 de octubre en el jirón Los Ébanos, en la zona de La Huayrona, donde Diana Harter Portilla y Karen Espinoza Harter fueron asesinadas durante un asalto cometido por cuatro sujetos.

Según las investigaciones, ambas víctimas se opusieron al robo de sus teléfonos celulares, motivo por el cual fueron apuñaladas por los delincuentes durante el asalto.

De acuerdo con RPP, fuentes policiales señalan que, uno de los detenidos, Carlos Gutiérrez, confesó haber apuñalado a las dos víctimas durante el asalto.