La madrugada de este miércoles, un gimnasio y un inmueble de la urbanización Condevilla, en San Martín de Porres, fueron blanco de ataques perpetrados por delincuentes. De acuerdo con fuentes policiales, estos hechos estarían relacionados con casos de extorsión.

Según información de RPP, el atentado contra el gimnasio, ubicado en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. Dos individuos habrían llegado hasta la fachada del local y disparado contra el inmueble, situado en el segundo piso.

Los disparos impactaron contra las lunas del gimnasio, provocando alarma entre los residentes del sector. En la zona, los peritos encontraron al menos siete casquillos de bala como evidencia del ataque.

De acuerdo con el testimonio de un vecino brindado a RPP, se trata del segundo ataque ocurrido en la zona en el último mes. En esa ocasión, una pollería situada frente al gimnasio fue atacada de manera similar.

En paralelo, en la cuadra 3 del jirón Augusto Aguirre, criminales detonaron un explosivo frente a una vivienda multifamiliar de cuatro pisos, lo que provocó daños tanto en ese inmueble como en la casa situada al frente.

Alertados por los vecinos, efectivos de la Policía Nacional y del Serenazgo se desplazaron hasta el lugar del atentado. En la inspección, se encontró una nota extorsiva acompañada de dos proyectiles, presuntamente dejados por los autores del ataque.

“Paga los 30 mil que debes de las licitaciones ilegales que manejas, o todo saldrá a la luz”, se lee en dicha nota. La PNP confirmó que investiga los dos casos.