Frente al voraz incendio que consumió varias viviendas en la zona de Pamplona Alta, en el distrito San Juan de Miraflores, el nuevo Gobierno anunció la atención inmediata a las personas afectadas, tanto víctimas como damnificados.

Mediante la cuenta oficial de X de la Presidencia, el mandatario José Jerí confirmó que apoyo para los vecinos afectados en dicho distrito.

“Acción inmediata para las familias afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores. El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas. No están solos“, se lee en la publicación.

San Juan de Miraflores: Confinan voraz incendio en Pamplona Alta y reportan más de 300 damnificados

Un incendio se registró en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde más de 110 viviendas han resultado afectadas por el fuego, informó Canal N.

Dicho siniestro de código 3 fue confinado ante la ardua labor de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró para el mencionado medio que los damnificados serán albergados al estadio IPD de San Juan de Miraflores.

El Ministerio de Salud señaló que hay 4 heridos debido al incendio, dos de ellos afectados por la inhalación de humo y los otros dos presentan quemaduras leves.

De acuerdo con información de las redes sociales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, “no se reporta daños a la vida y salud”. Asimismo, personal de la Municipalidad de Lima se encuentra evaluando los daños ocasionados por el siniestro.

Premier Eduardo Arana acudió a la zona del siniestro

Al lugar de la emergencia llegó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto al ministro de Defensa, Walter Astudillo.

“Todo está dispuesto, las acciones directas desde mi despacho y de todos los sectores”, expresó el premier a la prensa.

“Lamentamos mucho esta eventualidad, desde el Gobierno hemos actuado de inmediato. Todos los pobladores afectados tendrán toda la atención necesaria. Tengan paciencia que vendrá un helicóptero para verter agua y apurar la situación”, añadió.

También Arana confirmó que el presidente José Jerí se dirige a la zona de incendio en Pamplona Alta.