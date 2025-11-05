La Policía Nacional del Perú incorporó un nuevo conjunto de equipamiento destinado a potenciar sus operaciones de seguridad ciudadana. En esta entrega se incluyeron 2,282 fusiles de asalto ARAD-5, calibre 5.56 x 45 milímetros, ensamblados por la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército.

El acto oficial contó con la presencia del presidente José Jerí Oré, acompañado por autoridades del sector Interior y Producción, así como por el comando policial.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado destacó la importancia de garantizar recursos adecuados para el personal policial.

“Nuestras fuerzas de la ley deben estar bien equipadas. Se debe priorizar la correcta dotación de logística, armamento y uniformes para que puedan cumplir con su labor de proteger a la ciudadanía”, sostuvo.

La entrega también incluyó 123,534 prendas de vestir y 4000 chalecos antibalas destinados a reforzar la protección del personal.

El gerente general de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, Jorge Zapata Vargas, señaló que la institución mantiene su compromiso de proveer armamento adecuado para las labores policiales.

También se precisó que los 2,282 fusiles entregados forman parte de un proceso progresivo que ya cuenta con dos remesas previas y que, en las próximas semanas, completará la entrega total de 7,323 unidades conforme a lo acordado con la Policía Nacional.