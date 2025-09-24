Jhonathan Laynes Moncada, detenido tras ser visto con la niña de 11 años reportada como desaparecida en San Juan de Lurigancho, rindió su declaración ante la policía luego de ser capturado.

La llevé a mi cuarto, oye pero yo no tengo casa le digo, yo tengo cuarto y ya pues, la llevé a mi cuarto, ya, mira, vas a estar acá, pero ahora tu mamá me va a poner denuncia, te van a estar buscando todos”, señaló el sujeto.

De acuerdo con lo que relató el hombre, le habría dicho a la menor que se iría después de dos días.

(Me dijo:) No, yo me voy a quedar contigo. (Le dije:) No, te vas a quedar dos días nomás y de ahí te vas. Yo no quiero problemas”, agregó.

En ese sentido, señaló que desde el domingo permanecieron en su habitación, aunque también salieron a la calle.

Y ya, pues nos hemos quedado ahí y hemos comido, hemos tomado desayuno, hemos salido a pasear. ¿El lunes? Hemos estado en el cuarto, con el celular, hablando, conversando, jugando“, añadió en su manifestación.

Laynes Moncada permanece detenido y, tras ser llevado a la comisaría de Santa Clara en Ate, fue trasladado a las oficinas de Medicina Legal de Lima Este. La menor fue contactada por él a través de juegos en línea.

