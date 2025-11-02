Tres personas fallecieron tras un ataque armado dentro de una cevichería en el distrito de Santa María, Huacho. La Policía Nacional y el Ministerio Público lideran las investigaciones para identificar al responsable.

Según informaron las autoridades, un sicario ingresó al local y disparó directamente a las víctimas, quienes recién habían llegado para almorzar.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas grabaciones fueron aseguradas por la División Policial de Investigación Criminal de Huacho.

Hasta el momento, se han recabado imágenes de al menos tres cámaras, lo que permitirá reconstruir la ruta del agresor y determinar si hubo participación de otras personas, informó América Noticias.

En el lugar del crimen, los agentes hallaron 28 casquillos de bala, que ahora forman parte de las pruebas bajo resguardo policial.

Las víctimas fueron identificadas como un tío, su sobrino y un amigo, quien trabajaba como empleado municipal en el distrito de Santa María. Todos fallecieron en el acto tras recibir múltiples impactos de bala.