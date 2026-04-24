Un incendio se registra esta tarde en la cuadra 8 del jirón Santa Rosa, antes conocido como Miró Quesada, en el Cercado de Lima.
La emergencia ocurre a una cuadra de la Maternidad de Lima y ha generado la movilización de al menos 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos.
La presencia de humo encendió la alarma entre vecinos y personas que transitaban por la zona. A través de redes sociales, varios usuarios difundieron imágenes y reportes sobre el siniestro en este concurrido sector del centro de la capital.
De acuerdo con testimonios de residentes, el ingreso de los bomberos sería complicado por la presencia de comerciantes ambulantes y vehículos estacionados en doble fila, situación que dificulta el paso de las unidades de emergencia.
En declaraciones a Canal N, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, informó que el fuego compromete cinco pisos de almacenes clandestinos.
Según precisó, el cuarto nivel está construido con material de concreto, mientras que el quinto piso sería de drywall y tendría techos de calamina, lo que complica las labores para controlar las llamas.
La presencia de humo también genera preocupación entre vecinos y transeúntes, ya que se desplaza en dirección a la avenida Abancay. En redes sociales, usuarios difundieron imágenes de la emergencia y reportaron congestión en los alrededores.
Ministerio de Salud refuerza respuesta de emergencia tras incendio en el Cercado de Lima
Tras el incendio reportado en un almacén del Cercado de Lima, el Ministerio de Salud informó que envió una ambulancia del SAMU para atender a posibles afectados en la zona.
Además, indicó que una segunda unidad permanece lista para intervenir de inmediato si la situación lo requiere.
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