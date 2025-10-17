El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) removió al director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Huaral tras la fuga de un interno identificado como Dylan Jiménez Pérez, un ciudadano venezolano de 24 años, procesado por robo agravado.

A través de un comunicado difundido en la red social “X” (antes Twitter), la institución pública rectora y administradora del Sistema Penitenciario Nacional, precisó que el escape ocurrió la mañana de este viernes 17 de octubre cuando el interno escaló la pared de su pabellón , alertando al personal de seguridad.

Además, aseguró que el personal del penal activó los protocolos de búsqueda y seguridad tras detectar la fuga. “A las 06:30 a. m., personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario Huaral alertó que un interno escaló la pared de su pabellón. Inmediatamente, todo el personal a cargo de la seguridad del recinto realizó la búsqueda del interno Dylan Jiménez Pérez (24), de nacionalidad venezolana, procesado por el delito de robo agravado, quien no fue hallado”, señala el documento.

El INPE informó que la Oficina de Asuntos Internos se desplazó al penal para investigar el incidente y determinar responsabilidades administrativas. Asimismo, agrega que ya se notificó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer posibles responsabilidades penales.

