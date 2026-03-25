Un presunto delincuente murió este martes 24 de marzo en los exteriores de una concesionaria de autos de alta gama, luego de un intento de asalto reportado en el cruce de la avenida Primavera y la calle Las Canarias, en el límite de los distritos de San Borja y Santiago de Surco.

Según Latina Noticias, el hecho ocurrió frente a la empresa Iconic Cars. De acuerdo con testigos, el hombre habría intentado perpetrar el atraco junto con otros tres sujetos.

Alarma del local se activó durante el asalto

Según las versiones recogidas en el lugar, las alarmas del establecimiento se activaron durante el intento de robo. Tras ello, el grupo fue repelido por personal de seguridad del negocio.

Como resultado de lo ocurrido, uno de los presuntos implicados murió en el lugar, mientras que los otros tres huyeron sin concretar el asalto, siempre de acuerdo con testimonios preliminares.

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PNP cercó la zona e inició diligencias

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó a la zona para iniciar las investigaciones y asegurar el perímetro. El área fue cercada para evitar la alteración de la escena.

Durante las primeras diligencias, las autoridades hallaron más de 10 casquillos de bala en los exteriores del local. El cuerpo del hombre fallecido fue encontrado frente al establecimiento, sobre una canaleta que bordea la avenida Primavera, una vía de alto tránsito en la capital.

Antecedente mencionado en reporte televisivo

Latina informó que el propietario del negocio afectado sería Bryan Gómez Mendoza, empresario vinculado al rubro automotriz. El medio recordó además que, en mayo de 2025, Gómez Mendoza fue mencionado en un incidente en el Jockey Plaza, donde disparó balines de gas pimienta contra unas personas luego de ser acusado de una presunta estafa.

Ese antecedente, mencionado por el canal televisivo, no ha sido vinculado por las autoridades con el intento de asalto ocurrido este martes 24 de marzo.