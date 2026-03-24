Una mujer de 47 años sobrevivió a un ataque armado perpetrado por un presunto sicario en la cuadra 13 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, en Lima.

Según informó América Noticias, el atentado ocurrió cuando la víctima se encontraba junto a su menor hija, esperando una movilidad, momento en el que un sujeto armado corrió hacia ella y realizó varios disparos a plena luz del día.

Sicario esperó oculto antes de iniciar el ataque

Según imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona, el atacante permanecía oculto detrás de un arbusto antes de ejecutar el atentado.

Al percatarse del peligro, la mujer intentó huir ingresando a un condominio cercano; sin embargo, fue alcanzada por los proyectiles, que le rozaron el rostro y la pierna.

Tras el ataque, personal policial y peritos de Criminalística, junto con agentes de la Depincri de Jesús María, llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

En la escena se encontraron más de cuatro casquillos de bala, mientras que uno de los disparos impactó en la ventana de una vivienda cercana, dejando un orificio visible.

Víctima fue trasladada a clínica tras recibir primeros auxilios

Luego del atentado, la mujer fue auxiliada de inmediato y trasladada inicialmente al Hospital Santa Rosa, donde recibió atención médica de emergencia.

Posteriormente, fue derivada a la clínica Stella Maris, donde permanece bajo observación médica para evaluar la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con fuentes policiales, los disparos dirigidos al cuerpo no comprometieron órganos vitales, lo que permitió que la víctima sobreviviera al ataque.

Mientras tanto, los agentes de Criminalística recolectaron evidencias balísticas en el ingreso del condominio donde la mujer intentó refugiarse.

Investigan posible ataque previo contra la víctima

Vecinos de la zona indicaron que la mujer habría sido blanco de un ataque similar hace aproximadamente dos semanas, lo que refuerza la hipótesis de un atentado dirigido.

Según testimonios recogidos en el lugar, el delincuente habría tenido plenamente identificada a su víctima, ya que la esperaba en el punto donde acostumbraba tomar transporte.

Actualmente, los peritos analizan las cámaras de vigilancia de negocios cercanos para reconstruir la ruta de escape del atacante.