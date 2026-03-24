Tras finalizar la implementación de su infraestructura, el teleférico ubicado en Miraflores inició un periodo de pruebas técnicas previo a su puesta en marcha.
Cabe mencionar que, en esta etapa, se busca comprobar que todos los componentes operen de manera adecuada antes de habilitar el servicio al público.
Las labores actuales están enfocadas en verificar el rendimiento del sistema en su conjunto, luego de haberse completado la construcción de las estaciones. Estas evaluaciones permitirán determinar si el proyecto está en condiciones de iniciar operaciones sin contratiempos.
De acuerdo con lo previsto, el servicio podría comenzar a funcionar en aproximadamente siete semanas. No obstante, este plazo dependerá de los resultados obtenidos durante las pruebas, por lo que no se descarta una posible ampliación del tiempo estimado.
El teleférico ha sido planteado como una opción para mejorar la movilidad urbana, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado y aliviar la congestión vehicular.
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