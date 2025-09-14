Una situación de emergencia se registró en la sede del Poder Judicial de la avenida Abancay, el último jueves, en perjuicio de cientos de documentos legales utilizados en la búsqueda de justicia.

Imágenes de las cámaras de seguridad revelan que se trató de la inundación de una oficina donde se guardaban docenas de cajas, llenas de legajos indispensables para diferentes procesos penales y de comparecencia restringida, se informó.

En esta sede judicial se realiza el control biométrico de cientos de procesados.

Además, trascendió que la emergencia expuso a una situación de alto riesgo a los trabajadores, pues en el lugar se encontraban cables eléctricos expuestos que pudieron ser cubiertos por el agua.

Situación

El registro en video reveló que fueron los propios trabajadores del despacho quienes se encargaron de rescatar y trasladar las cajas a un lugar seguro, a la espera de que la emergencia fuera controlada.

Según se informó, la inundación fue provocada por la rotura de tuberías en los servicios higiénicos de la oficina. Las imágenes revelan que las aguas fluyeron como si se trataran de un riachuelo.

Por su parte, el Poder Judicial confirmó que no emitirá pronunciamiento sobre la situación de emergencia debido a que la misma ya fue “superada”.

En este marco, ningún trabajador pudo dar detalles de lo sucedido en la oficina. No obstante, en las imágenes donde quedó plasmada la situación se logra apreciar la premura y desesperación de los oficinistas por salvar los documentos.

Especialistas señalaron que el hecho podría constituirse como un delito de riesgo laboral, que se sanciona hasta con 4 años de cárcel.

