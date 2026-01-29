El inicio del plan de desvío vehicular parcial por las obras de la nueva vía rápida en la avenida Javier Prado provocó este jueves un caos vehicular en el distrito de La Molina, donde miles de conductores enfrentaron un tránsito lento y extensas filas de autos.

Desde muy temprano, la inhabilitación del viaducto del óvalo Monitor en ambos sentidos y la restricción del cruce hacia La Molina por la avenida El Golf alteraron la circulación habitual. Como consecuencia, el desplazamiento por Javier Prado se volvió intermitente, con vehículos avanzando a paso de tortuga durante varios tramos.

Usuarios de la vía indicaron que el tiempo de viaje se incrementó de forma considerable, llegando a demoras de hasta media hora en puntos donde normalmente el tránsito es fluido. La situación generó incomodidad y tensión entre los conductores, e incluso se reportó un choque leve, atribuido a la cercanía entre vehículos en medio de la congestión.

#EnVivo



Surco: Cierran por un año un tramo de la avenida Javier Prado por nueva obra



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/iINHSVIB2E — América Noticias (@noticiAmerica) January 29, 2026

Medidas de control no lograron aliviar el tráfico

Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima se desplegó en la zona para regular el tránsito y habilitar el pase vehicular por tramos y horarios. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para normalizar la circulación, que se mantuvo congestionada durante gran parte de la mañana.

La congestión también afectó el desplazamiento de ambulancias y unidades de emergencia, lo que incrementó la preocupación entre los usuarios y vecinos del sector.

Vías alternas y transporte público

Ante el cierre parcial, las autoridades recomendaron a los conductores optar por rutas alternas. Quienes se dirigen hacia La Molina pueden desviarse por avenida El Golf, continuar por Raúl Ferrero, seguir por Alameda del Corregidor y luego tomar la avenida La Molina para reincorporarse a Javier Prado. Otra alternativa es utilizar Las Palmeras y la avenida Separadora Industrial.

En sentido opuesto, desde La Molina hacia el centro de Lima, se sugieren vías como La Fontana, Circunvalación del Golf Los Incas o Nicolás Arriola, dependiendo del destino.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) precisó que el Corredor Rojo continuará operando con normalidad por la avenida Javier Prado y no será desviado, aunque se habilitó un paradero temporal debido al cierre del bypass, lo que también influye en el flujo vehicular.

Detalles de la obra

Los trabajos en la vía rápida Javier Prado, que se iniciaron oficialmente este 29 de enero, están a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y se extenderán por aproximadamente 12 meses.

El proyecto contempla la ampliación del paso a desnivel del óvalo Monitor, con la construcción de un nuevo viaducto que contará con dos carriles por sentido, además de mejoras a nivel de pista, veredas y sardineles. La inversión supera los S/ 90 millones y beneficiará a más de 146 mil vecinos, al optimizar la conexión hacia la Panamericana Sur y la carretera Central.

Las autoridades reiteraron el llamado a planificar los desplazamientos con anticipación y respetar la señalización mientras duren los trabajos.