El general PNP Marco Conde Cuéllar, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), alertó que delincuentes “oportunistas” estarían utilizando el nombre del cabecilla criminal Erick Moreno, alias “El Monstruo” —actualmente recluido en Paraguay—, para ejecutar diversos actos delictivos.
El alto mando precisó que ello no significa que no existan aún remanentes de la peligrosa organización criminal Los Injertos del Cono Norte, liderada por alias “El Monstruo”, al igual que otras bandas que continúan operando en el país.
“Remanentes quiere decir: algunos integrantes de la organización criminal que están libres y siguen extorsionando. Pueden hacerlo de manera individual, pero utilizando el nombre de ‘Los Injertos del (Cono) Norte, de los Desa, del Tren de Aragua, de otra banda u organización criminal que ha creado pánico”, declaró a RPP.
“(Estos nombres) son utilizados por estos delincuentes o por otros ocasionales u oportunistas, que aprovechan el nombre de bandas criminales conocidas para extorsionar”, agregó.
Además, el jefe de la Dirincri afirmó no tener conocimiento sobre las versiones difundidas en medios locales acerca de una posible reorganización de Los Injertos del Cono Norte, la cual habría sido promovida por “El Monstruo” desde su celda en Paraguay.
“Esa información no la manejamos”, respondió el alto mando cuando fue consultado sobre la denuncia difundida por la prensa nacional.
