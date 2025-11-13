Una pareja de novios fue víctima de un violento asalto por parte de dos delincuentes armados, justo cuando se preparaban para entrar a su edificio, ubicado en la primera cuadra del jirón Hermilio Valdizán, en Jesús María.
Las cámaras de seguridad del edificio multifamiliar registraron el violento atraco ocurrido el pasado martes 11 de noviembre, a las 10:20 p.m. En las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se puede ver a las víctimas acercándose a la puerta cuando, de repente, aparecen dos asaltantes con el rostro cubierto.
Los criminales encañonaron a la pareja y los obligaron a entregar sus pertenencias. Uno de ellos incluso bloqueó el paso de la mujer, quien cayó al suelo por el pánico.
Tras el robo, los delincuentes subieron a un automóvil y huyeron con rumbo a la avenida Brasil.
