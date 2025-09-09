A partir del viernes 26 de septiembre, el aeropuerto internacional Jorge Chávez implementará una tarifa unificada de aeropuerto para pasajeros en tránsito. Esta medida supone un cobro adicional que impactará directamente en el costo final de los viajes nacionales e internacionales.

La nueva tarifa será de S/ 56 en vuelos nacionales y S/ 89 en internacionales, y se sumará a la tarifa regular ya pagada. Esto implica que los pasajeros en conexión deberán pagar el derecho de uso del aeropuerto dos veces: al arribar a Lima y al continuar hacia su destino final.

En la práctica, este esquema duplicará los costos para los usuarios. Un ejemplo es el de una familia de cuatro personas que viaje de Cusco a Trujillo vía Lima, que deberá pagar S/ 225 adicionales por concepto de tarifas de tránsito, monto equivalente al de un pasaje nacional promedio.

El anuncio ha generado preocupación en el sector aeronáutico, que advierte sobre problemas operativos si se opta por instalar cabinas físicas de cobro en el terminal. Además, operadores aéreos y gremios solicitan mecanismos digitales claros para evitar congestión y demoras, mientras cuestionan el impacto que esta medida tendrá en la conectividad nacional.