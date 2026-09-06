Un joven de 20 años, identificado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Sergio Zumba Amasifuén, fue asesinado a balazos en el distrito de Mi Perú, en la provincia constitucional del Callao.

El crimen ocurrió el sábado 5 de septiembre en la avenida Cusco, al costado de la losa deportiva Natalia Málaga, donde la víctima fue sorprendida cuando se encontraba en la vía pública, según informó América Noticias.

Mi Perú: acribillan de varios disparos en la cabeza a un joven de 20 años a pocos metros de su vivienda en la avenida Cusco. Las autoridades investigan el crimen luego de que hace cinco meses su hermano fuera asesinado ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/GBiDJDeVyv — América Noticias (@noticiAmerica) September 6, 2026

Dos sujetos en motocicleta habrían perpetrado el ataque

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y uno de ellos disparó varias veces contra Zumba Amasifuén.

El joven cayó herido y murió en el lugar producto de los impactos de bala.

Amelia Zumba, hermana de la víctima, sostuvo que Sergio habría sido atacado por la espalda. Según su testimonio, después de que cayó al suelo, los agresores también lo habrían pateado y escupido antes de escapar.

Esta última versión corresponde al relato de la familiar y forma parte de los elementos que deberán ser corroborados durante las investigaciones.

Familia señala que atacantes se accidentaron durante la fuga

Los familiares de la víctima indicaron que los presuntos responsables habrían sufrido un accidente pocas cuadras después del ataque.

Según esa versión, la motocicleta en la que escapaban impactó contra la pista, ocasionando que ambos resultaran lesionados.

Los sujetos habrían abandonado el vehículo y continuado la fuga a pie. La motocicleta quedó en la zona y podría ser incorporada a las diligencias policiales para tratar de identificar a sus ocupantes.

Familia sindica a adolescente como presunto autor

Los familiares de Sergio Zumba señalaron a un adolescente de 17 años como el presunto autor de los disparos.

Hasta el momento, esta sindicación corresponde exclusivamente a la versión de los deudos y no existe una confirmación pública de la Policía Nacional que identifique al menor como responsable del homicidio.

Las autoridades continúan con las diligencias destinadas a identificar plenamente a los atacantes y establecer el móvil del crimen.

Víctima tenía previsto viajar por trabajo

Amelia Zumba contó también que su hermano tenía previsto viajar a provincia el próximo martes para trabajar.

Según indicó, el joven contribuía económicamente al sostenimiento de su madre, por lo que su muerte ha afectado directamente a su familia.

La PNP continúa investigando las circunstancias del asesinato y busca determinar la ruta utilizada por los atacantes durante la fuga.