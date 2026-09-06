En diálogo con Correo, el exministro del Interior explica por qué el nuevo grupo de seguridad, presentado el último viernes por el alcalde de Lima, no tendría cabida legal y expone sus principales puntos débiles.

Esta semana, el alcalde de Lima anunció la implementación de una Guardia Metropolitana para proteger a sus agentes. ¿Ve viable esta iniciativa?

Es totalmente anticonstitucional. No puede haber una Policía paralela. Han obtenido un dispositivo de la Sucamec para la autorización de uso de armas y eso está totalmente fuera de lugar. Se ha presentado una carta al señor ministro del Interior, solicitándole que este dispositivo sea derogado porque está fuera de la ley.

¿Les corresponde a los agentes municipales portar armas de fuego?

No corresponde que tengan autorización para el uso de armas. Para esa autorización, la da la Sucamec, no sé cuáles influencias habrán habido. El dispositivo que les permite usar las armas a los agentes es contrario a la ley.

El alcalde Renzo Reggiardo ha señalado que es una medida para reforzar la seguridad. En este marco, ¿la iniciativa debe mantenerse?

Evidentemente que no. No sé cuál será el verdadero interés. Esto es totalmente ilegal.

¿Qué riesgos se pueden presentar por armar a los agentes municipales?

No es función de los serenos utilizar armas, porque no están preparados para eso. Además, la ley no los ampara. Sin embargo, este proceso ha sido forzado para que el señor alcalde de Lima tenga el armamento y pueda formar la guardia metropolitana que tanto añora. Incluso ha traído asesores de España y no sé de dónde más para reforzar la figura de su guardia metropolitana.

¿Qué procedimientos serían más idóneos en reemplazo de la denominada guardia metropolitana?

Él (alcalde) tendrá que ver la forma de protegerlos. El agente municipal no es un policía. Él debe ver la mejor forma de cómo proteger a sus agentes. El sereno no es policía, solo la acompaña. Para eso existe el serenazgo, acompaña las acciones de los agentes de la Policía Nacional.

El alcalde señaló que los agentes de la guardia metropolitana son de seguridad privada y que fueron formados y capacitados para brindar servicios de vigilancia…

El Estado tiene una sola Policía. Y tiene a la Fuerzas Armadas, para los casos previstos en la Constitución. Solo en estos casos está previsto el uso de armas de fuego. En ningún caso para serenos o agentes ediles. Él alcalde está desvirtuando lo que dice la ley, lo que dice la Constitución.

Hablando sobre materia de seguridad, el Gobierno volvió a ampliar el Estado de Emergencia en Lima y Callao. ¿Cuál es su opinión al respecto?

El estado de emergencia tiene una utilización limitada. Son disposiciones del gobierno para coadyuvar a la seguridad ciudadana de alguna manera.

¿Es viable una nueva declaratoria o ya es tiempo de apostar por otras medidas?

Lo que se tiene que hacer es formar elementos de inteligencia operativa, que pueda hacer realizar investigaciones para la ubicación, identificación y captura de las bandas de extorsionadores, de sicarios, etcétera, que tienen aterrada a la población.

En las últimas semanas se habla de una salida del comandante general de la Policía. ¿Usted está a favor o en contra de esta posibilidad?

Solamente las personas que desconocen cómo funciona la Policía pueden considerar que sacando al comandante general –al hombre que más sabe entre cualquier otro policía en actividad sobre lo que es inteligencia y sobre investigación criminal– se solucionan los problemas de inseguridad en el país.

Sus detractores afirman que su labor es, por decirlo menos, ineficiente…

Creen que sacándolo se arregla el problema de la inseguridad del país. Totalmente falso. Son argumentos de algunos partidos de izquierda, que son enemigos del señor Arriola, y de algún otro opinólogo que no tiene conocimientos sobre cómo funciona la Policía Nacional. Ellos no saben cuál es el liderazgo que tiene este señor Arriola. Totalmente en desacuerdo de que haya una campaña para descabezar a la policía.

¿Cuál es su diagnóstico de la Policía?

No puedo negar que hay corrupción dentro de la Policía. Sí, la hay y hay que combatirla. Pero también se está luchando contra el crimen organizado, contra los sicarios, contra los extorsionadores. Y luchando también contra la corrupción dentro de la misma Policía. Para mí es un desacierto total el querer sacar al general Arriola de la Comandancia General.

Remigio Hernani Meloni

Exministro

General de la PNP en situación de retiro y político peruano. Fue ministro del Interior durante el segundo gobierno de Alan García, desde el 14 de octubre del 2008 al 19 de febrero del 2009.