En el contexto del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y el Callao, más de 250 agentes de la Policía Nacional, con respaldo de la Marina de Guerra del Perú, ejecutaron un operativo de control territorial en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo.
Este operativo permitió la captura de cuatro personas con requisitoria vigente y la detención de tres implicados en el tráfico de drogas.
De acuerdo con la información oficial, los requisitoriados fueron intervenidos en Puente Piedra y están vinculados a delitos contra el pudor y tocamientos indebidos en agravio de menores de edad, además de casos de violencia familiar y atentados contra la seguridad pública. Todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.
En Carabayllo, la intervención policial se concentró en la lucha contra el microcomercio de estupefacientes. En ese distrito se detuvo a dos hombres y una mujer, a quienes se les incautaron 715 envoltorios de pasta básica de cocaína durante las diligencias de control y patrullaje.
El operativo fue encabezado por el jefe encargado de la Región Policial Lima, Crnel. PNP César Calero, y supervisado por el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Francisco Gavidia, junto a otras autoridades del Ejecutivo y del Ministerio del Interior.
Te puede interesar
- El APRA es un polvorín por cambios en listas
- El 2026 les dice adiós a controvertidos magistrados
- Minsa evacuó 199 pacientes críticos en 156 vuelos aeromédicos durante 2025
- JNE se reúne con organismos electorales de cuatro países para organizar debates presidenciales 2026
- ONPE presenta cédula de casi medio metro con cinco columnas para Elecciones Generales 2026