En el contexto del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y el Callao, más de 250 agentes de la Policía Nacional, con respaldo de la Marina de Guerra del Perú, ejecutaron un operativo de control territorial en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo.

Este operativo permitió la captura de cuatro personas con requisitoria vigente y la detención de tres implicados en el tráfico de drogas.

De acuerdo con la información oficial, los requisitoriados fueron intervenidos en Puente Piedra y están vinculados a delitos contra el pudor y tocamientos indebidos en agravio de menores de edad, además de casos de violencia familiar y atentados contra la seguridad pública. Todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

En Carabayllo, la intervención policial se concentró en la lucha contra el microcomercio de estupefacientes. En ese distrito se detuvo a dos hombres y una mujer, a quienes se les incautaron 715 envoltorios de pasta básica de cocaína durante las diligencias de control y patrullaje.

El operativo fue encabezado por el jefe encargado de la Región Policial Lima, Crnel. PNP César Calero, y supervisado por el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Francisco Gavidia, junto a otras autoridades del Ejecutivo y del Ministerio del Interior.