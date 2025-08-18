Lima vivió este domingo la madrugada más fría del año, con una temperatura mínima de 11 °C. El registro, considerado el más bajo de la temporada invernal, generó una marcada sensación de frío en distintos puntos de la capital.

El especialista en meteorología Matt Nieto explicó, a Canal N, que este descenso está vinculado a la presencia de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), fenómeno atmosférico que ha alterado las condiciones del clima en la región central del país.

Según el análisis del experto, el frío se sintió con mayor fuerza en distritos ubicados en Lima este, como San Juan de Lurigancho y La Molina, donde las mínimas se perciben con más severidad debido a la distancia del litoral. En contraste, las zonas costeras experimentaron un descenso menos pronunciado.

Nieto señaló además que la DANA está generando un incremento en la velocidad de los vientos, lo que intensifica la sensación térmica de frío en la población, especialmente durante las noches y madrugadas.

El meteorólogo precisó que los efectos de este fenómeno se mantendrán hasta el miércoles 20 de agosto.

Frente a este escenario, las autoridades instaron a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas, con especial énfasis en la protección de adultos mayores y niños, considerados los grupos más vulnerables frente a los cambios bruscos de temperatura.