Las temperaturas durante las tardes continuarán por encima de los valores habituales para esta época en Lima Metropolitana, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La estación ubicada en La Molina registró recientemente 28.8 °C, el valor más alto reportado en la capital durante agosto, de acuerdo con el especialista Javier Mora.

Las proyecciones del organismo indican que Lima Norte y Lima Este podrían alcanzar entre 27 °C y 29 °C durante las tardes, mientras que los distritos del litoral y Lima Centro llegarían hasta los 26 °C.

El aumento de la temperatura está relacionado con el desplazamiento de la cobertura nubosa hacia el mar debido al ingreso de vientos provenientes del norte, lo que favorece el ingreso de radiación solar.

Aunque se esperan tardes con mayor presencia de cielo despejado en sectores como La Molina y San Juan de Lurigancho, el Senamhi señaló que continuarán registrándose neblina y lloviznas localizadas durante las primeras horas de la mañana y la madrugada en zonas costeras.