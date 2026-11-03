El Gobierno instalará 12 geomallas en diez quebradas vulnerables de Lima Metropolitana y Huarochirí para proteger a la población ante posibles huaicos y deslizamientos.

La obra se realizará para contrarrestar los efectos de las fuertes lluvias previstas en las próximas semanas. según lo anunció el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Las estructuras, capaces de soportar al menos 300 toneladas de material sólido, buscan contener rocas y sedimentos antes de que alcancen viviendas y vías de comunicación.

El ministro anunció que cinco barreras ya se encuentran instaladas y que las restantes serán colocadas en las próximas semanas.

“Son 12 geomallas en 10 quebradas las que estamos colocando”, afirmó durante la presentación del informe gubernamental sobre las acciones frente a la emergencia por lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Vinelli explicó que las estructuras fueron encontradas en un almacén y que su instalación se inició por disposición de la presidenta Keiko Fujimori.

Prevención

“Hemos empezado su instalación rápidamente para contener la fuerza de la naturaleza y proteger la vida y la salud de las personas que viven en las quebradas”, sostuvo.

Las barreras dinámicas se ubican en puntos críticos de Lurigancho-Chosica, Cieneguilla y Chaclacayo, en Lima Metropolitana, así como en Santa Eulalia y Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí.

De acuerdo con información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), estas intervenciones beneficiarán directamente a más de 120 mil habitantes.

Además, y contribuirán a reducir los daños en viviendas, carreteras, instituciones educativas y servicios básicos.

Las geomallas están fabricadas con acero flexible de alta resistencia y permiten retener parte de los materiales arrastrados por los huaicos, mientras facilitan solamente el paso del agua.

Su función es disminuir la fuerza destructiva de los flujos de detritos y reducir la exposición de las poblaciones asentadas aguas abajo.

El proyecto forma parte de las medidas preventivas impulsadas por el Ejecutivo ante el riesgo de precipitaciones intensas, informó el Ejecutivo en las últimas horas.