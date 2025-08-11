Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas menores de edad, tras un violento choque entre dos vehículos ocurrido en el cruce de las avenidas Manuel Segura y Petit Thouars, en el distrito de Lince.

Según informó la Policía, el accidente habría sido causado por el cambio de luz semafórica, exceso de velocidad e imprudencia de uno de los conductores, informó América TV.

El impacto fue de tal magnitud que uno de los automóviles quedó con las llantas hacia arriba, mientras que el otro se impactó contra la puerta de una panadería cercana.

Siete de los heridos viajaban en un taxi de color blanco, entre ellos los cuatro menores, mientras que el octavo afectado fue el conductor del segundo vehículo, de color plomo. Todos presentaron politraumatismos y fueron trasladados a una clínica local para recibir atención médica.

El taxista fue identificado como Ramón Velásquez Villegas, de 56 años, quien se encontraba consciente al momento del rescate. Familiares del conductor llegaron al lugar tras enterarse del suceso.

Personal de la Policía de Tránsito acordonó la zona para facilitar el trabajo de bomberos y paramédicos. Además, se inició la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad de edificios aledaños para determinar las causas exactas y responsabilidades del accidente.

Las labores de remoción de los vehículos se prolongaron por varias horas debido a los severos daños y a la complejidad de retirar el auto volcado de la vía. Las autoridades continúan investigando el caso mientras se espera el parte médico oficial sobre el estado de los heridos.