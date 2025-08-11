En medio de una disputa entre el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y la empresa privada Aldem, miles de vacunas esenciales para niños y adultos mayores permanecen almacenadas en una cámara frigorífica del Callao, según Panorama.

El contrato de alquiler de las instalaciones vence el 23 de agosto, y el administrador del local, Bruno Montoya, ya ha solicitado el retiro urgente de las dosis, advirtiendo que no permitirá el ingreso de personal a partir de esa fecha.

Debido a observaciones técnicas que impidieron su entrega en el plazo previsto, el traslado de las vacunas al nuevo centro logístico de Punta Hermosa —operado por la empresa Hanai SRL y contratado por más de 24 millones de soles— se retrasó.

Mientras tanto, el stock permanece en el almacén de Aldem, donde, según denuncia el arrendador, hay lotes vencidos desde 2022 y otros que están próximos a caducar. Entre las dosis almacenadas figuran vacunas contra la influenza, hepatitis B, polio y rabia humana.

En un informe posterior, el propio Cenares reconoció que existe stock inmovilizado por rotura o deterioro, incluyendo vacunas contra la polio, la rabia humana, la hepatitis B y la tuberculosis. Previamente, su director, Juan Carlos Castillo, había negado inicialmente la presencia de vacunas vencidas en el almacén de Aldem, en el Callao, aunque admitió que esa información debía ser verificada por la institución.

En diálogo con dicho dominical, el analista de datos Juan Carbajal advirtió que “más allá de la cantidad de vacunas almacenadas y del monto económico que representan, también son miles o millones de personas que están desprotegidas”.