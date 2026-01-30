La capital fue sorprendida por una llovizna nocturna en distintos puntos de la ciudad, a pesar de las altas temperaturas registradas durante el día.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), estas precipitaciones forman parte de las condiciones propias del verano y continuarían presentándose en Lima.

Especialistas del Senamhi explicaron que el incremento de lluvias en la sierra genera mayor desplazamiento de nubosidad hacia la costa, lo que favorece la ocurrencia de lloviznas.

Angie Flores, meteoróloga de la institución, señaló que “estaríamos esperando ligeras precipitaciones que se podrían presentar en la noche del 29 de enero, así como en la madrugada del 30 de enero“.

Las zonas donde estas precipitaciones podrían percibirse con mayor intensidad son distritos del este de Lima, como Chosica y Ate-Vitarte, aunque no se descarta su presencia de manera intermitente y dispersa en otros sectores de Lima Metropolitana y el Callao.