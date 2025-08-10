Lima ha registrado lloviznas persistentes y bajas temperaturas inusuales en los últimos días, situación que continuará durante este fin de semana, según indicó Patricia Rivera Girón, especialista en Climatología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Explicó en Andina que este fenómeno se debe a la intensificación de los vientos del sur, que han incrementado la humedad en la región, especialmente por la mañana y la noche, principalmente en distritos del litoral y Lima Este, donde las temperaturas pueden descender hasta alrededor de 12 grados, con algunos distritos como La Molina, San Juan de Lurigancho y Chaclacayo experimentando temperaturas más bajas durante la noche.

La especialista señaló que esta condición no será permanente durante todo el mes de agosto, y hacia finales de mes se esperan días más soleados y cálidos con cielos despejados a mediodía.

Estimó que en zonas cercanas al mar, como la Costa Verde, la temperatura al mediodía se mantendrá en torno a los 14 a 15 grados.

El pronóstico para Lima durante el fin de semana es de lloviznas y temperaturas bajas, con una sensación de humedad elevada se espera una mejora gradual del clima hacia fin de mes.