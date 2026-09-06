Tres delincuentes armados asaltaron a una madre de familia que caminaba junto a su hija de 4 años por el asentamiento humano Los Arbolitos, en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima.

El atraco ocurrió cerca de las 3:00 p.m. del martes 1 de septiembre, cuando la mujer se encontraba a una cuadra de su vivienda y se dirigía hacia su centro de trabajo.

Delincuentes encapuchados amenazaron a la mujer

Según el testimonio de la víctima recogido por América Noticias, los atacantes tenían el rostro cubierto y utilizaron un arma de fuego para obligarla a entregar sus pertenencias.

Uno de los sujetos se acercó directamente a la mujer mientras esta caminaba con su hija. El robo se produjo en pocos segundos.

Los delincuentes se llevaron una cartera que contenía las llaves de su vivienda y de su local, tarjetas, un monedero y un teléfono celular.

Antes de escapar, los atacantes le ordenaron que continuara caminando y no corriera. Según la agraviada, la amenazaron con dispararle si intentaba huir o pedir ayuda.

Estudiante denuncia robo con una modalidad similar

Una estudiante universitaria de la zona aseguró haber sido víctima días antes de un asalto con características similares.

La joven relató que sujetos armados le sustrajeron sus audífonos, teléfono celular y billetera cuando regresaba de sus clases.

Según su testimonio, los atacantes también la amenazaron con dispararle si gritaba, volteaba a mirarlos o intentaba seguirlos.

Los vecinos consideran que ambos hechos podrían haber sido cometidos por los mismos delincuentes. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente de una confirmación policial que vincule ambos casos.

Vecinos denuncian presunta guarida en vivienda abandonada

Residentes del asentamiento humano Los Arbolitos señalaron que una casa deshabitada del sector sería utilizada por delincuentes para ocultarse después de cometer robos.

Según los vecinos, el inmueble se encuentra frente a una caseta de serenazgo de San Juan de Miraflores.

Esta afirmación corresponde a testimonios vecinales y no existe, hasta la información disponible, una comunicación oficial de la Policía Nacional o de la Municipalidad de San Juan de Miraflores que confirme que la propiedad funciona como refugio de delincuentes.

Piden mayor patrullaje y tapiar inmueble abandonado

La pareja de la mujer asaltada indicó que acudieron a la comisaría para denunciar lo sucedido, pero sostuvo que posteriormente no observaron presencia constante de patrulleros en los alrededores.

Ante los reiterados robos, los residentes solicitaron incrementar el patrullaje policial y del serenazgo en Los Arbolitos.

También pidieron que los accesos de la vivienda abandonada sean tapiados para impedir que personas ingresen al inmueble y lo utilicen para actividades ilícitas.