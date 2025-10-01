El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que este jueves 2 de octubre más de 10,000 efectivos de la Policía Nacional se ubicarán en diferentes puntos de Lima con el fin de resguardar la seguridad ciudadana y garantizar el trabajo de las empresas de transporte formal durante el paro convocado por un sector de transportistas.

Malaver señaló que diversos gremios del transporte ratificaron su compromiso de no acatar la medida de fuerza, lo que muestra la diversidad de posturas dentro del sector. Además, destacó que el tren eléctrico, el Metropolitano y los corredores complementarios representan alrededor del 35% del traslado de pasajeros, por lo que su funcionamiento será clave para la población.

En la misma conferencia, el ministro dio a conocer avances en la lucha contra el crimen organizado. Informó sobre la desarticulación de la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, dirigida desde prisión por Adam Smith Lucano, alias “El Forobado”.

La operación incluyó 53 allanamientos, la captura de 11 integrantes, la incautación de armas, vehículos y el congelamiento de cuentas por más de 25 millones de dólares.