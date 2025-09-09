Más de catorce mil enfermeras afiliadas al Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud iniciaron una huelga nacional indefinida, con una primera concentración en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) y posterior movilización hacia el Campo de Marte. Aunque el Ministerio de Trabajo declaró la medida como improcedente, el gremio aseguró que continuará con la protesta.

Vitalia Pisfil, secretaria general del sindicato, afirmó que el principal reclamo es la defensa de la autonomía de EsSalud frente a decisiones del Poder Ejecutivo. Denunció además “actos de corrupción en la contratación de funcionarios y asesores con sueldos elevados, así como compras sobrevaloradas, como en el caso del suero fisiológico”.

Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

El sindicato indicó que cerca del 50 % de las enfermeras en huelga se encuentran en Lima Metropolitana. Precisó que se mantendrán operativos los servicios de emergencias, unidades de cuidados intensivos y obstetricia, mientras que consultas externas y procedimientos no urgentes permanecerán restringidos.

EsSalud asegura continuidad de servicios pese a huelga

A través de un comunicado, EsSalud informó que el Ministerio de Trabajo declaró improcedente la huelga convocada por algunos sindicatos y garantizó la atención en consulta externa, hospitalización y emergencias a nivel nacional.

Cabe mencionar que se precisó que varias organizaciones gremiales no se plegarán a la medida de fuerza y reafirmó su compromiso de brindar un servicio oportuno y de calidad a más de 12 millones de asegurados.