Con la llegada de los primeros días del año, las playas se convierten en uno de los principales puntos de reunión para familias y grupos de amigos.
No obstante, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) alertó que varios balnearios de Lima Metropolitana no cumplen con las condiciones sanitarias necesarias, lo que representa un peligro para la salud de los visitantes.
Carlos Collantes, biólogo de Digesa, informó a la Agencia Andina que los ciudadanos pueden consultar el estado actualizado de los balnearios a través de la plataforma digital Verano Saludable, la cual muestra evaluaciones que se renuevan cada siete días.
Playas en condición “no saludable” que deben evitarse:
- Ancón: Dieciocho Ancón, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2, San Francisco Grande, D’Onofrio, Casino Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2, Los Pocitos
- Lurín: San Pedro, Mamacona, Arica, Los Pulpos, San Antonio
- Miraflores: Makaha, La Pampilla I
- Barranco: Las Cascadas, Las Sombrillas, Barranquito, Los Yuyos
- Chorrillos: Agua Dulce Norte B, Agua Dulce Sur A, La Caplina, La Herradura, Playa Villa, La Encantada, Cocotero, Country Club de Lima, Las Brisas
- Villa El Salvador: Venecia, Club Lobo de Mar, Barlovento, Conchán
- Punta Hermosa: Punta Hermosa Norte, Playa Blanca, Kontiki, Señoritas, La Isla
- Punta Negra: Punta Rocas, Santa Rosa
- San Bartolo: San Bartolo Norte A y B, San Bartolo Sur A y B
- Pucusana: Naplo, Pucusana, Las Ninfas
- Santa Rosa: Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable, Los Corales
Playas en condición “saludable”:
- Ancón: Hermosa, San Francisco Chico
- Miraflores: Tres Picos, Los Delfines, La Pampilla II, Playa Miraflores, Redondo I, Redondo II, Estrella
- Chorrillos: Las Sombrillas, Pescadores
- Barranco: Los Pavos, Barranco
- Punta Hermosa: El Silencio, Caballeros, Punta Hermosa
- Punta Negra: Punta Negra
- Santa María del Mar: Santa María, Embajadores
