Con la llegada de los primeros días del año, las playas se convierten en uno de los principales puntos de reunión para familias y grupos de amigos.

No obstante, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) alertó que varios balnearios de Lima Metropolitana no cumplen con las condiciones sanitarias necesarias, lo que representa un peligro para la salud de los visitantes.

Carlos Collantes, biólogo de Digesa, informó a la Agencia Andina que los ciudadanos pueden consultar el estado actualizado de los balnearios a través de la plataforma digital Verano Saludable, la cual muestra evaluaciones que se renuevan cada siete días.

Playas en condición “no saludable” que deben evitarse:

Ancón: Dieciocho Ancón, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2, San Francisco Grande, D’Onofrio, Casino Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2, Los Pocitos

Dieciocho Ancón, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2, San Francisco Grande, D’Onofrio, Casino Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2, Los Pocitos Lurín: San Pedro, Mamacona, Arica, Los Pulpos, San Antonio

San Pedro, Mamacona, Arica, Los Pulpos, San Antonio Miraflores: Makaha, La Pampilla I

Makaha, La Pampilla I Barranco: Las Cascadas, Las Sombrillas, Barranquito, Los Yuyos

Las Cascadas, Las Sombrillas, Barranquito, Los Yuyos Chorrillos: Agua Dulce Norte B, Agua Dulce Sur A, La Caplina, La Herradura, Playa Villa, La Encantada, Cocotero, Country Club de Lima, Las Brisas

Agua Dulce Norte B, Agua Dulce Sur A, La Caplina, La Herradura, Playa Villa, La Encantada, Cocotero, Country Club de Lima, Las Brisas Villa El Salvador: Venecia, Club Lobo de Mar, Barlovento, Conchán

Venecia, Club Lobo de Mar, Barlovento, Conchán Punta Hermosa: Punta Hermosa Norte, Playa Blanca, Kontiki, Señoritas, La Isla

Punta Hermosa Norte, Playa Blanca, Kontiki, Señoritas, La Isla Punta Negra: Punta Rocas, Santa Rosa

Punta Rocas, Santa Rosa San Bartolo: San Bartolo Norte A y B, San Bartolo Sur A y B

San Bartolo Norte A y B, San Bartolo Sur A y B Pucusana: Naplo, Pucusana, Las Ninfas

Naplo, Pucusana, Las Ninfas Santa Rosa: Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable, Los Corales

Playas en condición “saludable”:

Ancón: Hermosa, San Francisco Chico

Hermosa, San Francisco Chico Miraflores: Tres Picos, Los Delfines, La Pampilla II, Playa Miraflores, Redondo I, Redondo II, Estrella

Tres Picos, Los Delfines, La Pampilla II, Playa Miraflores, Redondo I, Redondo II, Estrella Chorrillos: Las Sombrillas, Pescadores

Las Sombrillas, Pescadores Barranco: Los Pavos, Barranco

Los Pavos, Barranco Punta Hermosa: El Silencio, Caballeros, Punta Hermosa

El Silencio, Caballeros, Punta Hermosa Punta Negra: Punta Negra

Punta Negra Santa María del Mar: Santa María, Embajadores