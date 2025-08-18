Desde las 6:33 de la mañana de hoy entró en vigencia el plan de desvío vehicular en la avenida Faucett, en el Callao, como parte de la construcción de la estación Carmen de la Legua del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima.

Según lo informado por las autoridades, las restricciones se mantendrán durante los próximos dos meses.

El tramo intervenido comprende desde el jirón Hipólito Unanue hasta la calle Luna Pizarro. Debido a ello, el tránsito de sur a norte registra modificaciones significativas que buscan permitir la continuidad de los trabajos.

Inició el desvió de las obras en la av. Elmer Faucett, donde se construirá la estación Carmen de la Legua del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao 🚇.



✅ Estas obras beneficiarán a millones de usuarios, ofreciendo un transporte más seguro, moderno y sostenible. pic.twitter.com/RO0xZrp4I5 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 18, 2025

Rutas alternas para transporte público y privado

El transporte público que circula en sentido sur a norte deberá utilizar la vía auxiliar de la avenida Faucett y continuar por la avenida Óscar Benavides. Posteriormente, la ruta se desvía hacia la calle Enrique Meiggs para luego reincorporarse a la avenida Argentina y retomar su recorrido habitual por Faucett.

En el caso de los vehículos particulares, los conductores deberán tomar la avenida San José hacia la izquierda, cruzar la avenida Óscar Benavides, seguir por la avenida Garcilaso de la Vega y reincorporarse a Faucett a través de la calle Conde de Lemus. Estas medidas buscan mitigar la congestión vehicular en la zona intervenida.

Contraflujo en sentido norte a sur

Para los vehículos que se desplazan de norte a sur, desde la avenida Gambetta con dirección a La Marina, se ha implementado un sistema de contraflujo. Esta disposición permite que los conductores utilicen temporalmente la vía destinada al tránsito de sur a norte, garantizando así la circulación en ambos sentidos.

Las autoridades enfatizaron la necesidad de respetar la señalización instalada y tomar precauciones adicionales. Además, aseguraron que el uso del contraflujo será monitoreado de manera constante para evitar incidentes.

Pese a los inconvenientes temporales, los representantes del proyecto señalaron que la implementación del nuevo ramal reducirá los tiempos de viaje entre Ate y Callao de más de dos horas a solo 45 minutos. También destacaron que la obra incorporará un sistema moderno que ayudará a disminuir accidentes de tránsito y mejorará la calidad del transporte urbano.

El ramal de la Línea 4 contempla ocho estaciones distribuidas a lo largo de la avenida Faucett, desde Gambetta hasta Carmen de la Legua, y forma parte de una megaobra que busca integrar de manera más eficiente Lima y Callao.