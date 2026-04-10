Con motivo de las elecciones 2026, el transporte público formal en Lima y Callao funcionará sin interrupciones para facilitar el traslado de los votantes hacia sus locales asignados.

La Autoridad de Transporte Urbano indicó que las operaciones se desarrollarán con normalidad desde el inicio de la jornada.

El vocero de la entidad, Pavel Flores, informó que todas las modalidades estarán disponibles y mantendrán sus tarifas habituales.

“La operación está garantizada. Todos nuestros servicios funcionarán con normalidad” , afirmó en declaraciones a Canal N.

En cuanto a los servicios específicos, el Metropolitano operará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. con sus rutas regulares A, B y C, además de los expresos 1 y 5, que conectan con zonas de alta afluencia electoral. Los corredores complementarios mantendrán su horario de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., mientras que la Línea 1 del Metro de Lima funcionará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. con mayor frecuencia de trenes. La Línea 2 continuará brindando servicio gratuito.

Desde el centro de control, la ATU supervisará el flujo de pasajeros y reforzará la flota cuando sea necesario para evitar aglomeraciones.