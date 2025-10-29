Metropolitano: Usuarios reportan largas colas y demoras por procesión del Señor de los Milagros.

El servicio del Metropolitano se vio afectado este martes por demoras y largas filas en varias de sus estaciones, a causa del tráfico generado por la procesión del Señor de los Milagros en el Cercado de Lima.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el congestionamiento vehicular en las avenidas Lampa y Emancipación ha ocasionado considerables retrasos en la llegada de los buses del sistema a sus paraderos.

La entidad precisó, a través de sus redes sociales, que las estaciones ubicadas en el Cercado de Lima permanecen temporalmente cerradas, por lo que los usuarios deben planificar rutas alternas y anticipar sus traslados.

Debido a la procesión del Señor de los Milagros se reporta intenso tráfico en las avenidas Lampa y Emancipación, lo que ocasiona demoras en la llegada de los buses a las estaciones del Metropolitano.



👉Recuerda que las estaciones del Cercado de Lima permanecen cerradas. pic.twitter.com/HYJGETRueD — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 29, 2025

En distintos puntos del servicio se reportaron largas filas y una alta concentración de pasajeros.

En la estación Plaza de Flores, ubicada en el distrito de Barranco, los usuarios señalaron que la congestión supera más de una hora de espera.

Este mismo panorama se repite en otras estaciones, como Canaval y Moreyra, Aramburú y Angamos, donde también se observan filas extensas y una evidente sobrecarga en el servicio.