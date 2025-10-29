Metropolitano: Usuarios reportan largas colas y demoras por procesión del Señor de los Milagros.

El servicio del Metropolitano se vio afectado este martes por demoras y largas filas en varias de sus estaciones, a causa del tráfico generado por la procesión del Señor de los Milagros en el Cercado de Lima.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el congestionamiento vehicular en las avenidas Lampa y Emancipación ha ocasionado considerables retrasos en la llegada de los buses del sistema a sus paraderos.
La entidad precisó, a través de sus redes sociales, que las estaciones ubicadas en el Cercado de Lima permanecen temporalmente cerradas, por lo que los usuarios deben planificar rutas alternas y anticipar sus traslados.
En distintos puntos del servicio se reportaron largas filas y una alta concentración de pasajeros.
En la estación Plaza de Flores, ubicada en el distrito de Barranco, los usuarios señalaron que la congestión supera más de una hora de espera.
Este mismo panorama se repite en otras estaciones, como Canaval y Moreyra, Aramburú y Angamos, donde también se observan filas extensas y una evidente sobrecarga en el servicio.
TE PUEDE INTERESAR
- Renzo Reggiardo anuncia herramienta reservada contra la extorsión y refuerza coordinación con la PNP
- ATU anuncia sanciones tras choque entre tren y bus en El Agustino
- Transportistas de Lima y Callao anuncian paro para el 4 de noviembre por falta de seguridad
- Congresista Lucinda Vásquez niega acusaciones y denuncia intento de difamar su labor
- Huancayo: Serenos auxilian a mujer de 101 años que necesitaba atención médica en Chilca