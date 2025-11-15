La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las rutas del Metropolitano, Corredor Morado y del servicio Aerodirecto fueron modificadas debido a la presencia de manifestantes en el centro de Lima.
Las medidas buscan garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad del servicio durante la jornada de protestas.
Según la ATU, la ruta regular C del Metropolitano llega solo hasta la estación Central, mientras que la ruta A desvía su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte, realizando una parada en la estación Quilca - El Peruano en ambos sentidos.
En el caso del Aerodirecto Centro, los buses circulan por las avenidas Zepita y Alfonso Ugarte, y por el jirón Cárcamo, retomando su trayecto habitual hacia el aeropuerto.
La entidad señaló que hacia el Centro de Lima el Aerodirecto llega solo hasta la Plaza Dos de Mayo e inicia su retorno en el jirón Ascope.
Corredor Morado
Asimismo, la ATU informó que los servicios 404, 405, 406 y SE09 del corredor Morado desvían su recorrido por la avenida Tacna con dirección a San Juan de Lurigancho.
Cabe precisar que estos desvíos responden a la marcha convocada por colectivos sociales que exigen medidas más firmes y efectivas contra la inseguridad ciudadana en la capital y en otras regiones del país.
