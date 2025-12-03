Mineros artesanales e informales bloquearon este miércoles la avenida Abancay, frente al Congreso, en el Cercado de Lima, para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Los manifestantes también demandan la reincorporación de más de 50 mil trabajadores excluidos del padrón por decisión del Ejecutivo.

La protesta que ocupa cerca de cuatro cuadras entre los jirones Áncash y Cusco, viene generando caos vehicular y desvíos obligatorios hacia rutas alternas.

El tránsito vehicular se ha visto afectado hasta el Parque Universitario debido al cierre total de la vía en ambos sentidos.

La zona permanece cercada por rejas metálicas instaladas por la Policía Nacional, que ha restringido completamente el acceso peatonal y vehicular.

Los mineros, provenientes principalmente de Arequipa y otras regiones del sur, permanecen en el lugar con pancartas, bocinas y carpas, mientras esperan que el Congreso debata el dictamen que plantea ampliar el Reinfo por dos años, propuesta que el Ejecutivo busca reducir a un año y sin reapertura del registro.