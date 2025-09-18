El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó la “Guía de actuación inmediata ante casos de extorsión”, como parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana.

En la jornada participaron bodegueros de todo el país y defensores públicos del Minjusdh.

El evento contó con la presencia del presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy.

La guía busca orientar a la población sobre cómo actuar de manera inmediata ante situaciones de extorsión. Contiene pasos concretos a seguir y facilita el acceso al patrocinio legal gratuito que brinda el Servicio de Defensa Pública.

Además, la herramienta fortalece el trabajo de los defensores públicos del Minjusdh, en especial de quienes integran el servicio de Defensa de Víctimas , garantizando una atención más efectiva a las personas afectadas por este delito.

Con ello se busca reforzar la lucha contra la extorsión y promover un trabajo articulado entre Estado, ciudadanía y organismos de seguridad para enfrentar a las bandas criminales que amenazan a la población.