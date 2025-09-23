Este martes, el Ministerio del Interior informó que fue hallada con vida la niña de 11 años que había sido reportada como desaparecida desde el domingo, luego de reunirse con un hombre de 39 años al que conoció a través de un videojuego en línea.

De acuerdo con el Mininter, la menor se encuentra sana y salva en la comisaría de Santa Clara, en Ate Vitarte, donde ya llegaron sus familiares para reencontrarse con ella.

En diálogo con RPP, Rosalinda Sánchez, tía de la menor, aseguró que la niña permanece protegida en la comisaría y adelantó que la familia apoyará en las investigaciones contra Jhonathan Félix Laynes Moncada, señalado como el sujeto que la persuadió para abandonar su hogar e irse con él.

Sánchez indicó que la Policía Nacional aún no les ha precisado el lugar donde fue hallada la niña, aunque les aseguraron que más adelante recibirán toda la información correspondiente.

“Vamos a iniciar el protocolo del médico legista (para la menor) y en el transcurso de las horas daremos mayores detalles”, sostuvo.

Asimismo, la tía de la menor informó que Laynes Moncada se encuentra bajo detención en la comisaría de Santa Clara, donde deberá explicar por qué se llevó a la niña.

La madre de la menor relató a RPP que el domingo, al llegar a su casa, no encontró a su hija. Al revisar la vivienda halló el celular de la niña y, al revisarlo, descubrió que mantenía conversaciones por WhatsApp con Jonathan Laynes Moncada.

“Empecé a revisar (el celular) y encontré el número del chico. O sea, él le dijo a mi hija que saliera (de la casa)... le timbré desde el celular de mi hija, tembloroso estaba (el sujeto). Yo le dije que me pasara con mi hija y ella me dice ‘mami’, pero este luego le quitó el teléfono”, declaró la madre.