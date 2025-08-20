El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que en los próximos meses volverán a operar los buses del corredor Amarillo, luego de más de tres años de haber suspendido su recorrido.
El titular del MTC lo informó después de una reunión técnica junto a los representantes de los corredores complementarios de la ATU que recorren gran parte de la capital.
Sandoval confirmó que el corredor Amarillo volverá a operar en el primer trimestre de 2026, con un servicio compuesto por 92 buses articulados a gas natural, que trasladarán a miles de usuarios entre Surco y San Martín de Porres, de lunes a domingo.
“La informalidad en el transporte tiene los días contados. Estamos trabajando para brindar más seguridad e innovar el servicio con nuestro piloto de paradero inteligente en Javier Prado con Aviación”, sostuvo el ministro.
Cabe recordar que el corredor Amarillo operaba en las rutas “101” y “107”, conectando diversos puntos estratégicos de Lima y contando con paraderos en:
- Avenida Canta Callao
- San Martín de Porres.
- Recorrían las vías de Naranjal.
- Carlos Izaguirre.
- Panamericana Norte.
- Zarumilla.
- Vía Expresa Línea Amarilla.
- Panamericana Sur.
- Mateo Pumacahua.
- Pastor Sevilla.
- Carmen de la Legua.
- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hasta la av. Javier Prado con Evitamiento.
- Surco hasta el óvalo María Reiche, en Lurín.
