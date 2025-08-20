El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que en los próximos meses volverán a operar los buses del corredor Amarillo, luego de más de tres años de haber suspendido su recorrido.

El titular del MTC lo informó después de una reunión técnica junto a los representantes de los corredores complementarios de la ATU que recorren gran parte de la capital.

Sandoval confirmó que el corredor Amarillo volverá a operar en el primer trimestre de 2026, con un servicio compuesto por 92 buses articulados a gas natural, que trasladarán a miles de usuarios entre Surco y San Martín de Porres, de lunes a domingo.

“La informalidad en el transporte tiene los días contados. Estamos trabajando para brindar más seguridad e innovar el servicio con nuestro piloto de paradero inteligente en Javier Prado con Aviación”, sostuvo el ministro.

Cabe recordar que el corredor Amarillo operaba en las rutas “101” y “107”, conectando diversos puntos estratégicos de Lima y contando con paraderos en:

Avenida Canta Callao

San Martín de Porres.

San Martín de Porres. Recorrían las vías de Naranjal.

Carlos Izaguirre.

Panamericana Norte .

Zarumilla .

Vía Expresa Línea Amarilla .

Panamericana Sur.

Mateo Pumacahua.

Pastor Sevilla.

Carmen de la Legua.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hasta la av. Javier Prado con Evitamiento.

Surco hasta el óvalo María Reiche, en Lurín.