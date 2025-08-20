El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que en los próximos meses volverán a operar los buses del corredor Amarillo, luego de más de tres años de haber suspendido su recorrido.

El titular del MTC lo informó después de una reunión técnica junto a los representantes de los corredores complementarios de la ATU que recorren gran parte de la capital.

Sandoval confirmó que el corredor Amarillo volverá a operar en el primer trimestre de 2026, con un servicio compuesto por 92 buses articulados a gas natural, que trasladarán a miles de usuarios entre Surco y San Martín de Porres, de lunes a domingo.

La informalidad en el transporte tiene los días contados. Estamos trabajando para brindar más seguridad e innovar el servicio con nuestro piloto de paradero inteligente en Javier Prado con Aviación”, sostuvo el ministro.

Cabe recordar que el corredor Amarillo operaba en las rutas “101” y “107”, conectando diversos puntos estratégicos de Lima y contando con paraderos en:

  • Avenida Canta Callao
  •  San Martín de Porres.
  • Recorrían las vías de Naranjal.
  • Carlos Izaguirre.
  • Panamericana Norte.
  • Zarumilla.
  • Vía Expresa Línea Amarilla.
  • Panamericana Sur.
  • Mateo Pumacahua.
  • Pastor Sevilla.
  • Carmen de la Legua.
  • Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hasta la av. Javier Prado con Evitamiento.
  • Surco hasta el óvalo María Reiche, en Lurín.

