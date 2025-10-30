El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, realizó una visita de inspección a la comisaría de Surquillo, acompañado por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba, con el propósito de evaluar acciones inmediatas tras el colapso parcial del techo del local ubicado en la cuadra 4 del jirón San Diego.

Durante el recorrido, Tiburcio Orbezo informó que el Ministerio del Interior (Mininter) analiza el traslado temporal de las oficinas policiales a otro inmueble que reúna las condiciones de seguridad necesarias para el desempeño de los agentes y la atención a los ciudadanos.

“Hemos asumido este compromiso para atender todas las necesidades que tiene nuestra Policía Nacional. Existe una preocupación permanente del Gobierno por brindar mejores condiciones laborales a los efectivos policiales en sus espacios de trabajo”, expresó el ministro.

En la inspección también participó la alcaldesa distrital, con quien se revisaron dos posibles alternativas para el funcionamiento provisional de la comisaría.

La finalidad es garantizar un entorno operativo adecuado y reforzar la capacidad de respuesta policial mientras se concretan los trabajos de mejora en la sede afectada.

Asimismo, el titular del Interior y la ministra del MIMP destacaron que la coordinación interinstitucional permitirá la instalación de un Centro Emergencia Mujer y Familia (CEMF) en el distrito.