El Ministerio de Salud informó que los hospitales e institutos de Lima Metropolitana atienden con normalidad todas las citas, operaciones y procedimientos programados, pese al paro de transportistas anunciado para este viernes 14 de noviembre.

La jornada coincide con una marcha convocada por colectivos sociales, especialmente por jóvenes de la generación Z, quienes protestan contra la inseguridad ciudadana.

Algunas empresas de transporte se sumaron a esta movilización.

Ante este contexto, el Minsa reiteró mediante un comunicado que los usuarios podrán reprogramar sus atenciones si no pueden acudir y reafirmó su compromiso de brindar un servicio oportuno, de calidad y con trato humano.