Un accidente de tránsito se registró en la avenida Néstor Gambeta, a pocos metros del ingreso al asentamiento humano Márquez, en la Provincia Constitucional del Callao. Un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler en medio de una maniobra peligrosa atribuida a un vehículo de carga pesada.

Según informó RPP, el siniestro ocurrió cuando un camión cerró el paso al motociclista, obligándolo a perder el control de su unidad. En esa maniobra, el conductor terminó impactando contra las llantas de otro tráiler que circulaba detrás, lo que provocó su muerte inmediata.

Víctima falleció en el acto

El conductor de la motocicleta fue identificado como Freddy Arturo Álvarez Mamani, quien falleció en el lugar debido a la violencia del impacto. La motocicleta quedó completamente destrozada sobre la vía, mientras el tránsito se vio afectado por varias horas.

Testigos también indicaron que el conductor del camión que habría provocado el accidente se dio a la fuga, lo que ha motivado que el caso sea investigado para determinar responsabilidades penales.

Lee también: Revelan mercado negro de placas clonadas para motocicletas en el Centro de Lima

Investigación en curso

Hasta la zona llegaron peritos de la Policía Nacional del Perú, específicamente del área de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios y la recopilación de testimonios.

Las autoridades no descartan revisar cámaras de seguridad cercanas para identificar al conductor que se dio a la fuga.



