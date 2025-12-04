El Ministerio de Transportes y Comunicaciones advierte que el número de motocicletas que transitan en Lima y en diversas regiones del país continúa en alza, superando los 3,5 millones de unidades.

Según explicó Pedro Olivares, director de Seguridad Vial, este escenario podría derivar en un incremento de accidentes mortales.

“Alrededor de 750 personas fallecieron a bordo de motocicletas en el año 2024 y eso significa que, ante el incremento de la circulación de motocicletas en el país, el número de accidentes fatales podría incrementar”, indicó en declaraciones a la Agencia Andina.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial revelan que las muertes por siniestros en motocicleta se han mantenido elevadas en los últimos años. Los registros señalan 785 fallecidos en 2021, 789 en 2022 y un descenso en 2023, con 631 casos.

El informe, presentado este jueves 4 de diciembre durante una campaña del Touring Club del Perú, también detalla que el 74,3% de víctimas fueron conductores y el 25,7% pasajeros.

Olivares señaló que el exceso de velocidad es el principal detonante de estos accidentes, acompañado de la falta de fiscalización y maniobras riesgosas. Añadió que el uso de cascos certificados reduce en 40% el riesgo de muerte en siniestros con motocicletas, por lo que insistió en su importancia.