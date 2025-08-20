El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la creación de un grupo de trabajo temporal encargado de atender la crisis del transporte urbano en Lima y Callao.

La disposición fue publicada el 20 de agosto en el diario oficial El Peruano mediante la Resolución Ministerial N.° 567-2025-MTC/01.

Este grupo estará integrado por representantes del MTC, el Viceministerio de Transportes, la Oficina de Diálogo y Gestión Social, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y gremios de transporte formal. Los participantes desempeñarán sus funciones de manera ad honorem y deberán instalarse en un plazo máximo de diez días hábiles.

La vigencia de la instancia será de seis meses, con la posibilidad de prórroga por un periodo similar. Entre sus funciones principales se encuentra la elaboración de un plan de trabajo para enfrentar la crisis, plantear medidas que garanticen la seguridad y sostenibilidad del servicio, además de presentar un informe final al Viceministerio de Transportes.