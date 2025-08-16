Un violento ataque se registró la tarde del jueves en el pasaje Leonidas Anglas, en el distrito de El Agustino, cuando una mujer fue agredida con un cuchillo frente a sus dos hijas menores de edad, poco después de recogerlas del colegio Ramón Castilla.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 p.m., cuando la víctima fue interceptada por un sujeto que intentó apuñalarla en repetidas ocasiones, sin detenerse pese a la presencia de las niñas, informó Panamericana Noticias.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo la mujer corre con las menores en busca de refugio junto a una comerciante. Sin embargo, el agresor la persigue y continúa con los intentos de herirla.

Los gritos de las pequeñas y de otros escolares que transitaban por la zona alertaron a los vecinos, quienes intervinieron y lograron que el atacante huyera hacia la avenida Riva Agüero antes de ser reducido.

En el registro se observa que varios niños, de entre 6 y 7 años, presenciaron la agresión a escasos metros de la puerta del colegio. Una de las hijas de la víctima trató de auxiliarla, mientras la otra corrió hacia el extremo opuesto del pasaje.

Residentes del lugar denunciaron la falta de vigilancia. Señalaron que el pasaje se mantiene oscuro y desolado durante las noches, lo que incrementa el riesgo de hechos delictivos.

“Vecinos unidos contra la delincuencia”, se lee en algunos carteles colocados por iniciativa de los propios habitantes, quienes también han instalado cámaras de seguridad ante la escasa presencia de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer ni el vínculo que podría tener con el agresor. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para esclarecer el caso y ubicar al responsable.