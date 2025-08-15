El Puente La Paz, una nueva infraestructura peatonal y deportiva que unirá directamente los malecones de Miraflores y Barranco, será inaugurado este miércoles 20 de agosto a las 7:00 p. m., informó la Municipalidad de Miraflores. El acceso al público se habilitará al día siguiente, jueves 21, al mediodía.

La estructura, de 112 metros de largo y 8 metros de ancho, tiene capacidad para recibir a 900 personas de manera simultánea. Su diseño contempla un carril diferenciado para ciclistas y usuarios de scooters, quienes deberán cruzar caminando por motivos de seguridad.

Para garantizar su solidez, el puente fue sometido a pruebas de resistencia que incluyeron el paso de cuatro camiones de seis toneladas cada uno, las cuales se superaron sin inconvenientes.

De acuerdo con la comuna miraflorina, esta conexión permitirá enlazar de forma segura y directa los 5 kilómetros del malecón de Miraflores con los 3.5 kilómetros del malecón de Barranco, evitando recorridos alternos por vías con mayor tráfico vehicular.

Además, se espera que impulse el turismo y dinamice la actividad comercial de la zona, beneficiando a restaurantes, cafés y negocios artesanales.

La municipalidad estima que el puente se convertirá en un punto emblemático para caminatas, actividades deportivas y eventos culturales.

El proyecto demandó una inversión aproximada de 30 millones de soles y su ejecución se extendió por un año y medio. Las autoridades precisaron que el plazo incluyó retrasos originados por trámites externos a la municipalidad, y destacaron la obra como un ejemplo de gestión pública que superó obstáculos administrativos para concretar una infraestructura de impacto urbano.

Durante la ceremonia inaugural, que contará con presencia de autoridades locales, el puente será iluminado de manera especial. Posteriormente, se realizarán trabajos menores para dejarlo listo para su apertura oficial al público el jueves 21 al mediodía.