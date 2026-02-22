La Municipalidad Metropolitana de Lima inició la marcha blanca del ordenamiento y fiscalización del transporte en la Panamericana Sur, medida que obliga a los vehículos de carga pesada a circular únicamente por el carril derecho y el carril contiguo más próximo.

Desde ahora, estos vehículos tienen prohibido transitar por el carril izquierdo y el inmediato siguiente. La disposición se aplicará en el tramo comprendido entre la avenida El Derby y el Puente Conchán.

Aumento del tránsito vehicular

El gerente general de EMAPE, Edgar Lara Florian, informó que el flujo vehicular casi se ha duplicado en comparación con años anteriores.

“El año pasado, en una fecha similar, entre 40 000 a 45 000 vehículos transitaban por esta vía. Hoy tenemos 75 000. De esos 75 000 vehículos, el 30% aproximadamente son vehículos de carga pesada”, detalló.

Añadió que el incremento ha generado mayor deterioro en la vía y congestión, especialmente durante fines de semana.

Fiscalización y control

El cumplimiento de la Ordenanza 2807 y del Reglamento Nacional de Tránsito será supervisado mediante cinemómetros y personal municipal desplegado en puntos estratégicos como:

Benavides

Atocongo

Alipio Ponce

Mateo Pumacahua

También se fiscalizará a colectivos informales, considerados una de las principales causas de congestión.

La supervisión estará a cargo de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Municipalidad, EMAPE y la Gerencia de Movilidad Urbana.

Vías alternativas

La Ordenanza 2807 contempla rutas alternas. En sentido sur-norte, a la altura del Puente Conchán se podrá desviar hacia la Antigua Panamericana Sur, continuar por la avenida Pedro Miotta y reincorporarse cerca del entorno del Mall del Sur.

Cambio de sentido los domingos

Como todos los domingos, entre las 16:00 y 20:00 horas se aplicará el cambio de sentido vehicular desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo, ampliando de 3 a 5 carriles el retorno hacia Lima.

Según la comuna, esta medida reduce el tiempo de viaje de una hora y media a aproximadamente 45 minutos.

Central de emergencias y sanciones

La Municipalidad recordó que está disponible la Central de Emergencias 939-561-906 para reportar accidentes o solicitar auxilio vial.

Asimismo, advirtió que arrojar residuos en la vía está prohibido y puede ser sancionado con multas de hasta S/ 1,337.