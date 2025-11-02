La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) manifestó su oposición a la decisión de la empresa concesionaria Rutas de Lima de restablecer el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, al considerar que dicha medida contraviene una orden judicial vigente que mantiene suspendida la tarifa.

En un comunicado oficial, la comuna capitalina informó que la empresa tiene previsto reanudar el cobro desde las 00:00 horas del 2 de noviembre, argumentando la presentación de una apelación ante el Poder Judicial.

Sin embargo, precisó que este recurso no ha sido admitido, por lo que no tiene efectos legales sobre el fallo que dispuso la suspensión del cobro.

De acuerdo con la MML, el anuncio de la concesionaria representa un desconocimiento de un fallo judicial que garantiza la libertad de tránsito de los ciudadanos.

En esa línea, la autoridad edil calificó como “inaceptable” que la empresa “persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, pese a que —según indicó— estas vulneran derechos fundamentales.

La municipalidad también responsabilizó a Rutas de Lima por las consecuencias que pueda generar su decisión.

Ante la posibilidad de incidentes, el municipio informó que el alcalde de Lima ha coordinado con la Presidencia de la República para contar con el apoyo de la fuerza pública, con el propósito de mantener el orden y la seguridad “ante la irresponsable actuación de Rutas de Lima”.

Finalmente, la comuna reiteró su respeto a las decisiones judiciales y a la inversión privada “justa y honesta”, pero advirtió que, frente a este nuevo escenario, “procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”.