La Municipalidad de Santiago de Surco interpuso una denuncia penal contra la congresista María Acuña, propietaria de la empresa Inmobiliaria Los Alisos E.I.R.L., y otras seis personas, por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad y tentativa de homicidio.

Según la comuna, los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2025, cuando su personal acudió al Parque N°17, en la urbanización Los Álamos de Monterrico, para instalar un muro colindante a un inmueble vinculado a la parlamentaria.

De acuerdo con la denuncia municipal, varios trabajadores fueron atacados con ladrillos y tubos de fierro arrojados desde el interior de una vivienda colindante mientras ejecutaban las labores en el parque.

El ataque impidió que se llevara a cabo la intervención programada y puso en peligro la integridad de los trabajadores municipales. La denuncia, presentada por el procurador público municipal (e), Franklin Quiroz Albino, cuenta con respaldo en actas policiales, videos, registros públicos y declaraciones de testigos.

La denuncia alcanza a la empresa Inmobiliaria Los Alisos E.I.R.L. y a su representante legal, María Acuña, además de otras seis personas. Entre ellas figura José Elías Morales Cotrina, quien, según el parte policial, habría arrojado objetos contundentes desde el tercer piso del predio durante la intervención municipal.

El documento fiscal se ampara en los artículos 365 y 106 del Código Penal, en concordancia con el artículo 16, que establecen las sanciones por los delitos de violencia contra la autoridad y tentativa de homicidio.