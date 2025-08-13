La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundió la relación de postulantes, titulares y accesitarios que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de jefes y coordinadores administrativos de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) con miras a las elecciones primarias de 2025 y las Elecciones Generales 2026.
Según la Resolución Jefatural N° 000132-2025-JN/ONPE, esta publicación busca permitir la interposición de tachas contra los seleccionados. La norma detalla que se conformarán 126 ODPE para los comicios generales y que 28 de ellas estarán a cargo de las primarias.
La designación de jefes, funcionarios y coordinadores se realiza mediante concurso público. En esta ocasión, aprobaron el proceso 28 titulares y 18 accesitarios para el cargo de jefe de ODPE, así como 28 titulares y 4 accesitarios para coordinadores administrativos.
De acuerdo con la Ley N° 28094, las elecciones primarias determinan las candidaturas y su ubicación en las listas, y son organizadas por la ONPE bajo el calendario electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones.
